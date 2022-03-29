Камера видеонаблюдения на 8 Марта не помогла сделать площадку чище

29.03.2022 | 21:22

Казалось бы, установка камеры видеонаблюдения должна была кардинально изменить ситуацию на контейнерной площадке, расположенной напротив дома № 17а на улице 8 Марта. Но порядка больше не стало, говорят местные жители, по-прежнему тут накапливается различный мусор. Хотя чиновники от ЖКХ уверяли, что под взглядом «большого брата» свозить сюда мебель и ветки люди перестанут. Но что-то пошло не так.

«Этот бардак с осени. Разберут, я на дачу уже взял дорожку хорошую», - рассказал Александр.

Если бы не такие люди, горы хлама были бы больше. Они постепенно выбирают то, что еще может сгодиться в хозяйстве.

В 2019 году место для сбора отходов выглядело еще хуже: не было ни камеры видеонаблюдения, ни ограды, ветер разносил легкий мусор по округе.

«Свалка - все время, не исчезает, она неистребима. Гараж бы убрать, туда поставить баки, там место хорошее», - предложил мужчина.

Несколько лет назад коммунальщики попробовали навести порядок кардинальным способом, просто ликвидировав площадку. Но народ по привычке продолжал нести сюда отходы, в том числе и крупногабаритные. Людям предложили отказаться от одной большой свалки в пользу нескольких мелких, расположенным во дворах. Идея не получила одобрения.

«Все жители проголосовали за то, чтобы помойка осталась на прежнем месте, по той причине, что у нас нет подъездов к домам, и евроконтейнеры, которые нам предлагают поставить, ставить просто некуда. К ним нет подъезда», - пояснила Татьяна Викторовна.

В итоге площадка вернулась на прежнее место, ее оградили, установили камеру. Только порядка от того больше не стало.