Во дворе на улице Мира появилась водная преграда

25.03.2022 | 21:09

Отражаясь в огромной луже, идут вдоль ее краев пешеходы на улице Мира. Водоем образуется напротив дома № 74 каждый раз, когда выпадают осадки или тает снег. Он занимает большую часть территории, обойти непросто.

Ругаются и автомобилисты, которые хоть раз попадали в ямы, скрытые под мутной жижей.

«Вроде там не копали, не знаю почему, наверное, низко. Но дорогу с той стороны, где детская больница, делали, а здесь насыпали как-то камушки, а больше ничего не делали», - рассказала прохожая.

Впрочем, некоторых местных жителей подобной водной преградой не испугаешь. Не такое видели на своем веку.

«Что, я не пройду там, что ли? Посмотрим», - отметил мужчина.

Главное - иметь хорошую резиновую обувь, в которой ничего не страшно.