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Из жизни

Во дворе на улице Мира появилась водная преграда

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Отражаясь в огромной луже, идут вдоль ее краев пешеходы на улице Мира. Водоем образуется напротив дома № 74 каждый раз, когда выпадают осадки или тает снег. Он занимает большую часть территории, обойти непросто.

Ругаются и автомобилисты, которые хоть раз попадали в ямы, скрытые под мутной жижей.

«Вроде там не копали, не знаю почему, наверное, низко. Но дорогу с той стороны, где детская больница, делали, а здесь насыпали как-то камушки, а больше ничего не делали», - рассказала прохожая.

Впрочем, некоторых местных жителей подобной водной преградой не испугаешь. Не такое видели на своем веку.

«Что, я не пройду там, что ли? Посмотрим», - отметил мужчина.

Главное - иметь хорошую резиновую обувь, в которой ничего не страшно.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ругаются и автомобилисты
А что заставило автомобилистов из ваше телесюжета "припарковаться" как быдло на газоне? Водная преграда?

Гость||

не стыдно постить такие новости, ни о чём?

Гость||

Гость писал(a):

А что заставило автомобилистов из ваше телесюжета "припарковаться" как быдло на газоне? Водная преграда?
что тебе эстету аристократичному проход не загораживать.

Но тыж дурачок этого не поймешь никогда

Гость||

Гость писал(a):

что тебе эстету аристократичному проход не загораживать.
Прям из-за меня на газоне паркуетесь? Не чтоб из машины в лужу не выходить и не чтоб ваш таз в воде не сгнил? А прям лично из-за меня?

Гость||

Весь город в говне.

Гость||

Таких дворов большинство. И виной всему стихийные стоянки машин.

Когда уже порядок с ними наведут. Ни санитарных норм не выполняют, ни эстетических. Любуйся на эти грязные железяки днем и ночью. Они же асфальт разбивают во дворах, не пешеходы же.

Гость||

Ролик сделали , а проблему совершено не раскрыли!!!

Там лужи и огромные ямы из-за стройки на территории интерната, в течении первого года стройки завозили огромными машинами стройматериалы на стройку через этот проезд, в следствии стали завозить все с другой стороны, а тут все бросили в разрушенном виде. Жаловалась в управляйку - толку нет…

Имя: Гость
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