Двор дома на улице Бородина утопает в снегу

15.01.2022 | 16:00

Есть люди, которые ругают дворника, звоня в «Службу 11». Мужчина чистит придомовую территорию на Бородина, 19. Борец с мусором и снегом не отрицает: огрехи в работе возможны - труд тяжелый, участок немалый.

Но все познается в сравнении. Двор напротив дома № 21 - прямая противоположность. Оттуда не то что выйти - выехать трудно.

Раньше было лучше.

«Тут чистили, трактор проходил. Сейчас до бывшего «Крокуса» плохо чистят», - рассказал старожил дома.

Местная жительница даже свела знакомство с новым дворником. Первое впечатление было приятным, потом ухудшилось.

«Там-то трактор должен чистить, а во дворе должен он, мне кажется», - рассудила женщина.

Сложно даже определить, где перед домом зона для пешеходов, а где должны проезжать машины. Автомобилисты, не зная, куда приткнуть транспорт, ставят его перед крыльцом, на неширокую полоску тротуара, сужая дорогу. Плюс горы нечищеного снега повсюду.

Участок дома напротив в таком случае можно назвать идеальным. Нет поводов критиковать дворника.