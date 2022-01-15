Из жизни

Двор дома на улице Бородина утопает в снегу

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Есть люди, которые ругают дворника, звоня в «Службу 11». Мужчина чистит придомовую территорию на Бородина, 19. Борец с мусором и снегом не отрицает: огрехи в работе возможны - труд тяжелый, участок немалый.

Но все познается в сравнении. Двор напротив дома № 21 - прямая противоположность. Оттуда не то что выйти - выехать трудно.

Раньше было лучше.

«Тут чистили, трактор проходил. Сейчас до бывшего «Крокуса» плохо чистят», - рассказал старожил дома.

Местная жительница даже свела знакомство с новым дворником. Первое впечатление было приятным, потом ухудшилось.

«Там-то трактор должен чистить, а во дворе должен он, мне кажется», - рассудила женщина.

Сложно даже определить, где перед домом зона для пешеходов, а где должны проезжать машины. Автомобилисты, не зная, куда приткнуть транспорт, ставят его перед крыльцом, на неширокую полоску тротуара, сужая дорогу. Плюс горы нечищеного снега повсюду.

Участок дома напротив в таком случае можно назвать идеальным. Нет поводов критиковать дворника.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

У дворников зарплата от 5000 рублей

Гость||

Тысяча человек во дворе живут. Каждый лопатой по разу махнул и снега нет. Языком больше намахивают. Всё управляйки какие-то ждут. Любят быть жертвами, несчастными, вечно обделёными.

Гость||

Лазицкая дома 6 8 вообще не убираются . Председателя не найдёшь . Бардак на территории жители сами убирают территорию . 58

Гость||

А трудолюбивые из средней азии?

Гость||

Дворник, убирающий дом19 по ул. Бородина нормально прибирает территорию. Бывало до него и похуже.

Гость||

Бородина 12. Отлично все. Спасибо!

Гость||

Бородина 7 двор не чистится,крупный мусор не вывозится, мусоросборник установлен с нарушениями-бардак во дворе!

Гость||

А пан Басэнко стон холопов слышит?

Гость||

Опять УК БЕЗ ПРОБЛЕН ОТЛИЧИЛИСЬ))))

Имя: Гость
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