Горожане с сожалением высказались о непроданных и брошенных елках

11.01.2022 | 20:28

Никому не мешают, но внимание все равно привлекают. Не один десяток елок, наполовину засыпанных снегом, лежит никому не нужный на огороженной территории. Пензенцам неприятно, больно и обидно смотреть на срубленные стволы непроданных деревьев.

«Жалко, я давно об этом говорю», - отметила пенсионерка.

Они могли бы расти, насыщать воздух кислородом, чаровать запахом хвои, радовать глаз, но их пустили под топор.

«Зачем лишнее рубят всегда? Лишнего не рубить, и все», - подчеркнул мужчина.

Предприниматель планировал подзаработать, но товар на десятки тысяч уже неликвидный.

«Нужно просто проводить анализ, сколько продают каждый год, только и всего», - предложил пензенец.

Об этом горожане говорят постоянно: предпринимателям стоит учитывать спрос, а также растущий интерес к искусственным елкам. Люди выбирают их из любви к природе.