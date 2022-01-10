Из жизни

Пензенцы пожаловались на заснеженную лестницу в центре

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От Московской до Кирова добраться можно - лестницу пару лет назад хорошо перестроили. Но не совсем понятно, ухаживают ли за ней во время снегопадов.

«Вчера чистили нормально, а сегодня иду - снег нападал. А так хорошо чистили», - отметила пенсионерка.

«Нормально чистят», - сообщила прохожая.

Обработали также дорогу перед основной лестницей, но не всю. Дальше пешеходная зона и боковой спуск во власти снега. Мало кому нравится вязнуть в нем.

«Отвратительно, не чистят совсем!» - возмутилась горожанка.

Выводящая на Карла Маркса лестница, похоже, совсем не видела дворника. Ступени плотно забиты осадками. Охранник соседних заведений прокомментировал ситуацию.

«Сколько я здесь живу, ни разу не приходили, не чистили. Конечно, можно свалиться», - пожаловался он.

Это не последний снегопад зимой 2022-го. Если спуск не освободят от осадков, по ступеням можно будет кататься на тюбингах.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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