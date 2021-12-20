Старые деревья на улице Беляева угрожают безопасности людей

20.12.2021 | 20:11

Сразу нескольких старых великанов опасается жительница дома № 18 на улице Беляева. Они ровесники здания, за десятилетия выросли настолько, что под собственным весом стали крениться. В итоге некоторые нависают над детской площадкой, другие - над оградой архитектурно-строительного университета.

«Они уже разрушаются, висят на сушилке. Много людей здесь вешают белье, их может просто накрыть», - отметила Любовь Николаевна.

Коммунальщики должны инспектировать вверенную им территорию и принимать меры. Но этого не происходит. Активистка сама доводила до них сведения, что проблема существует.

«Мы обращались в ЖЭУ, я лично туда писала письмо. До этого у нас «Зеленое хозяйство» приезжало, ходил человек, который говорил, какие деревья надо спилить. Я пошла, написала заявление. Приехали, срезали два дерева и здесь тоже срезали», - рассказала женщина.

А как же остальное, спросила Любовь Николаевна, ведь все нужно удалять под корень ради безопасности?

«Для чего вот такое оставили? Может, там гнилое? Никто же не может ничего этого сказать. Просто может упасть, или на сараи при сильном ветре, или просто здесь», - подчеркнула местная жительница.

Обещали сделать до конца года, но времени осталось совсем мало. Есть опасения, что опиловку перенесут на 2022-й.