На улице Циолковского разобрали старый спортивный объект

17.12.2021 | 20:37

Смерть подбиралась к уличному спортивному объекту не спеша. Хоккейная коробка на улице Циолковского сначала лишилась хозяина, или, как говорят, балансодержателя. Нет ответственного - нет порядка. Потом к неухоженной площадке потеряли интерес дети. Взрослые периодически поговаривали о том, чтобы возродить ее.

«Я была маленькая - она действовала. И сын мой был еще в школе - она действовала. Лет 10-15 мертвая стоит», - рассказала Ирина Анатольевна.

Ситуацией воспользовались лихие люди. Они сняли сетку-рабицу с ограды, срезали баскетбольные корзины и все, что могло принести быструю прибыль, вывезли. Стало ясно: проще снести объект, чем возродить. И кто-то этим занялся: срезали твердое покрытие, убрали гнилые борта.

«Они асфальт сняли, машина приехала, загрузили и уехали», - рассказал он.

Все сделано с ведома жителей дома на Циолковского, 18.

«Предложили настоящую спортивную площадку, жильцы проголосовали, чтобы был порядок», - отметила женщина.

Бывшая старшая по дому рассказала: поскольку средств нет, пришлось найти волонтеров, с их помощью вывезли мусор, частично - гнилые доски, начали снимать асфальт. Активистов мало, а желающих ставить палки в колеса много. Дело заглохло, когда мародеры украли временно установленные футбольные ворота.

Возможно, в следующем году инициаторы продолжат заниматься, но не очень уверены, что станут возрождать спортобъект. Скорее всего, сделают зеленую зону для отдыха.