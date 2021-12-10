Сетевое издание|18+|Пятница|10 дек 2021|22:00
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-4oC
-3oC
Завтра | Ясно |
 

Из жизни

Огромная лужа на Шуисте стала причиной недовольства местных

Печать

Как по битому стеклу ходят жители Шуиста за домом № 8 на Медицинской. Сюда прибегают собаки и прилетают птицы, чтобы попить. Огромная лужа не замерзает полностью даже в мороз. Машины своими колесами разрушают лед, не давая воде застыть. Она дождевая, как утверждает местная жительница.

К коммунальной аварии мини-озеро отношения не имеет. Несколько лет назад сюда приезжали дорожники, но таким специалистам спасибо никто не сказал.

«Как дождь, здесь даже к мусорке не подойдешь - все заливает. Такие дела у нас, плохо очень», - пожаловалась Любовь Васильевна.

Хорошо, что лужа образуется хотя бы за домом, иначе в подъезд попасть было бы сложно.

«Так и ходим. Летом кто-нибудь дощечку возьмет и прыгаем», - рассказала женщина.

Зато дети часто сюда приходят. Вода и лед - то, что нужно для развлечения. Даже не каждый взрослый удержится.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
0
0
0
0
 
Гость||

Лужа? На Шуисте? Да вы чтоооооо!?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте