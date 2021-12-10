Огромная лужа на Шуисте стала причиной недовольства местных

10.12.2021 | 20:54

Как по битому стеклу ходят жители Шуиста за домом № 8 на Медицинской. Сюда прибегают собаки и прилетают птицы, чтобы попить. Огромная лужа не замерзает полностью даже в мороз. Машины своими колесами разрушают лед, не давая воде застыть. Она дождевая, как утверждает местная жительница.

К коммунальной аварии мини-озеро отношения не имеет. Несколько лет назад сюда приезжали дорожники, но таким специалистам спасибо никто не сказал.

«Как дождь, здесь даже к мусорке не подойдешь - все заливает. Такие дела у нас, плохо очень», - пожаловалась Любовь Васильевна.

Хорошо, что лужа образуется хотя бы за домом, иначе в подъезд попасть было бы сложно.

«Так и ходим. Летом кто-нибудь дощечку возьмет и прыгаем», - рассказала женщина.

Зато дети часто сюда приходят. Вода и лед - то, что нужно для развлечения. Даже не каждый взрослый удержится.