Огромная лужа на Шуисте стала причиной недовольства местных

Как по битому стеклу ходят жители Шуиста за домом № 8 на Медицинской. Сюда прибегают собаки и прилетают птицы, чтобы попить. Огромная лужа не замерзает полностью даже в мороз. Машины своими колесами разрушают лед, не давая воде застыть. Она дождевая, как утверждает местная жительница.
К коммунальной аварии мини-озеро отношения не имеет. Несколько лет назад сюда приезжали дорожники, но таким специалистам спасибо никто не сказал.
«Как дождь, здесь даже к мусорке не подойдешь - все заливает. Такие дела у нас, плохо очень», - пожаловалась Любовь Васильевна.
Хорошо, что лужа образуется хотя бы за домом, иначе в подъезд попасть было бы сложно.
«Так и ходим. Летом кто-нибудь дощечку возьмет и прыгаем», - рассказала женщина.
Зато дети часто сюда приходят. Вода и лед - то, что нужно для развлечения. Даже не каждый взрослый удержится.
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Лужа? На Шуисте? Да вы чтоооооо!?