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Из жизни

Пешеходы лишились части тротуара на Крымской

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Жалкое подобие тротуара на нечетной стороне Крымской обрывается внезапно. На пути пешеходов в районе дома № 9 возникает препятствие: столб, а рядом с ним - длинный бетонный блок. Он доходит до примыкания к дороге в 1-м проезде Достоевского. «Безлошадным» остается шлепать по лужам на проезжей части.

«Зимой по сугробу приходится на ту сторону переходить или идти поверху, а ведь наледь бывает. И дети идут, школьники, второй класс, третий, иногда первоклашки. Они встают на этот блок», - рассказала местная жительница Наталья Петровна.

Можно было бы проскочить по площадке перед воротами дома № 9, но собственник огородил ее. Если кто в темноте не заметит, травмируется.

«Не было этой цепи, был просто блок. Цепь появилась года два-три как - вбил штырь и поставил цепь. Ее кто-то рубил однажды», - отметила Наталья Петровна.

Хозяин строения ликвидировал повреждение. Поговорить с ним не удалось по причине нечастого появления в этих краях. Журналисты «Службы 11» направили запрос в администрацию города, чтобы выяснить, законно ли огорожена цепями территория и насколько правомерно бетонная конструкция блокирует часть пешеходной зоны.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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