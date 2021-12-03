Лесополоса на ул. Попова пострадала от несознательных пензенцев

Мусорная площадка радует - обычно на улице Попова завалы на земле, а теперь относительно мало хлама. Но то, что творится в лесополосе за оградой, возмущает и поражает прохожих, ведь это природа, которую люди загрязняют. Рядом - Олимпийская аллея. Нужно лучше следить за чистотой, говорят горожане.
«Отвратительно относятся, почти всегда так. А что в лесу творится? Там внутри кучи мусора. Народ у нас такой «культурный», - отметил пензенец.
«В школе воспитывать надо», - подчеркнула женщина.
Есть мнение, что роль играет не столько человеческий фактор, сколько недоработки в конструкции площадки.
«Убирают, но дело в том, что низковат забор, когда сильный ветер, то все раздувается. Надо закрытый делать, как в новых домах, там с крышей», - предложила пенсионерка.
Опрошенные сходу вспомнили и ряд других мест, которые почему-то оказались загажены.
«Около Военного Городка - то же самое: чтобы не идти на мусорку, идут в лес и бросают. Даже где была раньше санэпидемстанция - там что творится!» - возмутился мужчина.
Так что мест для установки камер видеонаблюдения в Пензе много. А без постоянного контроля проблему не решить, считают прохожие.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.
хрю хрю