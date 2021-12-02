На Казанской пешеходы столкнулись с водной преградой

02.12.2021 | 20:49

С Крымской на Казанскую - через водную преграду. У иных машин волны даже захлестывают капот. Авто с высокой посадкой тоже колоритно вплывают в гладь лужи, образуя веер брызг.

Казанская улица была отремонтирована в 2019-м. Ливневка по тому проекту не предусматривалась. Провести ее по одному участку невозможно. Система канализации подобна сложному организму, подключать к нему одну улицу обойдется намного дороже, чем просто положить асфальт. Его и раскатали по Казанской.

Крымская улица расположена немного выше. Вода, разумеется, скапливается там, где уровень ниже.

Никаких условий для пешеходов в этой части Казанской нет, тротуары отсутствуют. Если людям идти, то только вжавшись в заборы, но брызги все равно достанут.