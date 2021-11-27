Сетевое издание|18+|Воскресенье|28 ноя 2021|17:54
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+4oC
Завтра | Дождь |

Из жизни

Контейнерная площадка на улице Рахманинова стала чище

Печать

До идеала еще далеко, но изменения в лучшую сторону очевидны. «Служба 11» проверила состояние контейнерной площадки на улице Рахманинова, на которую люди жаловались в начале ноября.

«На данный момент неплохо», - оценила горожанка.

Три недели назад было совсем по-другому.

«Дворники убирают, но бомжи приходят, все вытаскивают из баков, и мешки, бумага разлетаются туда, к дому. Крупный мусор не убирают месяца два. Листья убирают - мешки туда же бросают, людям и вынести некуда становится», - рассказывали местные жители.

Реакция коммунальщиков порадовала местных. Не поверившая своим глазам пенсионерка даже пошла осматривать площадку со всех сторон.

«Только не знаю, кто прибирает. Раньше домоуправление было, стояли ящики, но все равно так не было. Мебели стало меньше, но ее стаскивают бог весть откуда, мне даже кажется, что не местные», - отметила женщина.

Надолго ли спасут коммунальные десанты, сказать сложно. Местные уверены, что через несколько дней картина станет прежней.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
0
0
0
0
 
Гость||

Съездите в Ташкент и посмотрите КАК там оборудованы мусорки!!!!

Гость||

Прекрасная новость,прорыв прям.

Гость||

А Приезжайте на "циганскую"пр-кт победы 84!!!!Где Вы?,Администрация Октябр.р-на???СРАЧ!!!Весь частный сектор не платя несёт вс свое дерьмо на одну мусорку,А Наш участковый на все забил,главное для галочки бабулька без масок у частного магазинчика

Гость||

А по вашему участковый должен следить за мусорками?Ну тогда у каждого бака по дворнику- поставому,сразу протокол на тех кто недокидовает или перекидывается до бака,или старую шифонерку или кресло притащили на мусорку,пусть вызывают КАМАЗ за 3 тыс.и отвозят на полигон

Гость||

приглашаю на вновь созданую мусорку около ударной д 37 и православной гимназии.трутнев с компанией решили просто поставить контейнеры по разные стороны дороги на щебенку.обидно за район.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте