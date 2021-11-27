Контейнерная площадка на улице Рахманинова стала чище

27.11.2021 | 19:30

До идеала еще далеко, но изменения в лучшую сторону очевидны. «Служба 11» проверила состояние контейнерной площадки на улице Рахманинова, на которую люди жаловались в начале ноября.

«На данный момент неплохо», - оценила горожанка.

Три недели назад было совсем по-другому.

«Дворники убирают, но бомжи приходят, все вытаскивают из баков, и мешки, бумага разлетаются туда, к дому. Крупный мусор не убирают месяца два. Листья убирают - мешки туда же бросают, людям и вынести некуда становится», - рассказывали местные жители.

Реакция коммунальщиков порадовала местных. Не поверившая своим глазам пенсионерка даже пошла осматривать площадку со всех сторон.

«Только не знаю, кто прибирает. Раньше домоуправление было, стояли ящики, но все равно так не было. Мебели стало меньше, но ее стаскивают бог весть откуда, мне даже кажется, что не местные», - отметила женщина.

Надолго ли спасут коммунальные десанты, сказать сложно. Местные уверены, что через несколько дней картина станет прежней.