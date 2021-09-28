Из жизни

Жители дома на ул. Шмидта не могут добиться замены окон в подъезде

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Капитальный ремонт в доме № 19 на улице Шмидта прошел, даже умные светильники поставили, которые реагируют на движение, а вот заменить разбившееся стекло в подъездном окне управляющая компания никак не может. Между тем утепление входит в перечень обязательных работ при подготовке к отопительному сезону.

«Жена у меня выходила рано утром на работу, хлопнула дверь, стекло упало, осыпалось все. Оно сгнило до такой степени, что сделать нельзя. Обращались в МУП, просили - сказали, что устранят все. Но...» - пожаловался Дмитрий.

Пару лет назад жители узнали от коммунальщиков, что их ждут хорошие изменения, на которые и не рассчитывали.

«Обещали поставить пластиковые окна - якобы по капремонту это положено. Потом нам же сделали крышу, а после того как сделали крышу, сказали, что и окна сделают. Но в итоге никто ничего не сделал, уже полгода мы просим - только обещания», - посетовал мужчина.

Есть опасения, что в скором времени новые батареи не помогут. Люди станут мерзнуть в квартирах.

«Окошко открыто, а у нас всего два радиатора, которые отапливают подъезд. В хорошую зиму здесь довольно прохладно, а с разбитым окном будет вообще морозно», - отметил житель дома.

Дмитрий просит контролирующие ведомства заставить нерадивую управляющую компанию сделать то, что она должна.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

Чья жена так громко дверью хлопает, тот и должен застеклить!

Гость||

Пеной запенить

Гость||

А это пентхаус пензастрой

Гость||

Стекла нет,так шторы повесьте.

Гость||

Вин дизель в пензе

Имя: Гость
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