Из жизни

Утекающая из сетей вода заливает подвал дома на улице Воронова

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Жители дома на Воронова, 8, спокойно ездят в лифте, совершенно не подозревая, что происходит внизу. Под многоэтажку льется вода. Утекает из сетей, расположенных выше, рядом с Воронова, 12.

«Шахта лифта затоплена. Стоит дренажный насос, а был уровень такой, что поступало в цокольные помещения», - сообщил предприниматель Виктор Сергеев.

На нижнем ярусе 10-подъездного дома располагаются офисы, магазины. Там тоже борются с подтоплением. Осушить полы не удается, жидкость снова просачивается.

«Насосы работали 24 часа. Через какое-то время еще придет. Уже приходит, потому что откачать откачали, а с земли прибывает», - рассказал предприниматель Владимир Ивахин.

Предприниматели выводят шланги на улицу, омывая чистой водой тротуар и дорогу.

В администрации города сообщили, что коммуникации обслуживает Горводоканал. Накануне его работники, приехав на место, перенаправили поток в ливневую канализацию.

«Вода поступает в лотки, а по бетонным лоткам - в цокольные и подвальные помещения домов», - пояснил Виктор Сергеев.

В ресурсоснабжающей организации заверили, что бригада приедет на ремонт в ближайшее время.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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