История Пензы: Жители первых этажей страдали из-за фекальных ям

05.02.2025 | 07:31

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

На улице Салтыкова-Щедрина сохранилось строение с необычными архитектурными решениями - одна из первых насосно-компрессорных станций, снабжавших Пензу водой.

Этот комплекс построили в конце XIX века, он обеспечивал водой центр города. Первоначально под землей располагался бассейн на 20 тысяч ведер, который наполнялся самотеком из артезианской скважины, пробуренной в этом месте.

Позже ресурс горожанам подавался по трубам из подземного резервуара объемом 1 000 кубометров. В дальнейшем предполагалось расширение водопроводной сети, но началась война, и все работы остановились. Не успели закончить и прокладку новой линии канализации.

В итоге некоторые пензенцы в середине XX века еще пользовались так называемыми поглощающими колодцами (фекальными ямами).

Краевед Федор Юдин по этому поводу писал: «Они служили хозяевам так давно, что в результате нижние этажи стали загнивать, а вокруг домов образовались дурно пахнущие болота».

Работникам советского горводоканала приходилось нелегко. В то время у организации не имелось служебных машин и в случае прорыва дежурная бригада отправлялась на ремонт пешком. По воспоминаниям ветеранов, бывало, что за ночь они проходили весь город - от Маньчжурии до Черкасс.

Воды для всех нужд города не хватало. В сторону микрорайона Стрела протянули лишь трубу диаметром 100 мм, а до ЗИФа вообще ничего не доходило - фабрика использовала свои скважины.