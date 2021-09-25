На улице Плеханова пришлось приостановить подачу тепла

25.09.2021 | 16:30

Начался отопительный сезон. На Плеханова, 18, стало тепло не только внутри, но и снаружи - за счет пара. Он вырывается из технического помещения.

«В подвале проходит транзитный трубопровод к соседнему зданию. На нем утечка. Сообщили в аварийку. С удовольствием бы перекрыли сами, но не можем, потому что вся запорная арматура находится на ЦТП», - уточнил представитель управляющей компании Владимир Решетов.

Кипяток льется непрерывно. В квартирах на первом этаже - климат тропический, жарко и влажно, в подъездах на стенах капли.

«Подвал до середины дома затопило примерно сантиметров на 30-40. Проблемы по подъездам: стены сырые, во втором расположена электрощитовая, переживаем, что будет короткое замыкание», - рассказал председатель совета дома Валерий Панфилов.

Ремонт входных групп еще свежий. Штукатурка подозрительно набухла, в подвале мокнут обновленные по капитальному ремонту коммуникации, в щитовой сырость.

Ничего такого не было, утверждают жильцы, пока в техническом помещении не появились чужие сети.

«Мало того что вода - канализация засоряется то и дело, хотя у нас все новое», - пояснила жительница дома Фаина Севастополева.

Спросить уже не с кого: компания, которая протянула транзитные трубы, давно обанкротилась.

Рабочие ресурсоснабжающей организации перекрыли подачу теплоносителя, поскольку нужно откачивать воду из подвала и искать причину утечки. В доме начали остывать батареи. Многоэтажка не успела прогреться.