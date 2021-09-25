Из жизни

Мусорная площадка на пр-те Победы все еще вызывает критику

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Немного чище, чем в прежние годы, но до идеала еще далеко - такой вывод напрашивается при виде контейнерной площадки у торца дома на № 87 проспекте Победы. Она вызывает много нареканий у местных жителей и прохожих, спешащих мимо нее к остановкам общественного транспорта. Внутри ограды прибрано, а вот за ее пределами - кучи веток и немного старой мебели.

Между тем жители платят за вывоз отходов, причем больше, чем до начала «мусорной реформы», которую, кстати, здесь оценивает отрицательно.

«Раньше дворник убирал, а сейчас-то нет его! Когда убирал, чистота была идеальная. Потом устроился работать по специальности, и все. А уж негабаритный мусор - это ужас какой-то! Ветки уж давно лежат», - рассказали местные жители.

Однако стало все равно чище. В 2019 году даже снег не мог скрыть огромное количество веток и мебели.

«Хоть бы котельную, что ли, топить приспособили», - предложил пенсионер.

Зимой 2020-го кто-то посягнул на ограду. Одна стенка лежала на земле.

Твердое покрытие перед контейнером как будто перепахано.

«Тут асфальт был, а мусоровоз тяжелый приходит, уж когда загруженный - больше 10 тонн, поди, будет. Вот и проминает», - пояснил прохожий.

В сухую погоду все вполне терпимо, а вот после дождя появляется грязь, и приходится пакеты с отходами бросать издали.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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