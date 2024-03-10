В Пензе перевозка мусора закончилась пожаром

10.03.2024 | 11:00

В воскресенье, 10 марта, на улице Тухачевского в Пензе вспыхнул строительный мусор, который перевозила спецмашина.

Кадры ЧП опубликовали пользователи соцсети «ВКонтакте». Они запечатлели мусоровоз с опорожненным кузовом. Рядом с машиной пылает ее груз, сваленный на дорогу.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, сообщение о возгорании спасатели получили в 9:03.

Огонь охватил площадь в 10 квадратных метров. Его ликвидировали 5 пожарных, прибывших на спецавтомобиле. В ЧП никто не пострадал.

В июле прошлого года подобное возгорание произошло у трассы М-5 в Пензе, на выезде со стороны поселка Монтажного. Проезжавшие мимо автомобилисты сняли на камеру охваченную огнем машину и выложили записи в Сеть. При пожаре никто не пострадал.