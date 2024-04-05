Под окнами домов на старой Западной Поляне выросла свалка

05.04.2024 | 09:54

Читатели портала PenzaInform.ru, живущие в старой части Западной Поляны, поделились фотографиями неприглядной картины, которая явилась их глазам, как только растаял снег.

«Пришла весна, и все всплыло. На Попова, 8а, живут настоящие свиньи. Противно смотреть, неужели так тяжко дойти до мусорки? Заставить весь дом выйти и вылизать все!» - написал разгневанный мужчина, который запечатлел усеянную бутылками территорию вдоль дома.

«Что за кошмар на Пацаева, 7а?! Такое ощущение, что мусор выкидывают прямо из окна, просто свалка сзади дома. Интересно, самим смотреть приятно на все это?» - поинтересовалась пензячка, которая прислала снимки с мусорными пакетами, бутылками, старой одеждой и унитазом под окнами.

Читатели телеграм-канала PenzaInform, где были опубликованы эти фотографии, указали, что аналогичная ситуация наблюдается весной на каждой второй улице Пензы - нужно лишь отойти на пару километров от центра.

«В Гидрострое то же самое: Экспериментальная, 9, за домом - помойка. Оставляют мешки с мусором около подъездов, в урнах», «Школа 65, Окружная, рядом - помойка, все растаяло, и открылась ужасающая картина», «На Ново-Казанской, 8, один контейнер на 14 подъездов 10-этажек. Постоянно всклень. Все в мусоре. Рядом - детский садик «Матрешка». В любой момент крысы могут залезть в пищеблок!», «Оо, вы еще от ЖК «Ближняя Веселовка» до 52-го садика не ходили, вот уж где помойка так помойка, я такого в жизни не видела», - перечислили горожане.