Лестница с улицы Чаадаева на Сурский мост опасна для пешеходов

Лестницей, ведущей с улицы Чаадаева на Сурский мост, мало кто пользуется. Ни одной целой ступени не осталось - выщерблены, стерты, некоторые раскрошились почти до основания.
«Приходится ходить по ней, но можно очень легко упасть», - отметил пензенец.
В сухую погоду на конструкцию взбираются бодро, особенно молодые люди. Пожилые совсем не рискуют, отыскивая пути обхода. В дождливую и снежную погоду никто даже не пытается.
«Зимой туда вообще можно не забираться, потому что скользко. А с другой стороны ступеньки нормальные, подняться проще», - рассказал молодой человек.
Действительно, если пройти под мостом и повернуть направо, то можно увидеть вполне добротное сооружение. Здесь поднимаются те, кто живет в проездах Чаадаева, а также жители противоположной стороны, не желающие ломать ноги на лестнице со своего края. Ступени хоть и выщербленные, но это, по сравнению с другой частью, совершенная мелочь.
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