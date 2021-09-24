Лестница с улицы Чаадаева на Сурский мост опасна для пешеходов

24.09.2021 | 20:14

Лестницей, ведущей с улицы Чаадаева на Сурский мост, мало кто пользуется. Ни одной целой ступени не осталось - выщерблены, стерты, некоторые раскрошились почти до основания.

«Приходится ходить по ней, но можно очень легко упасть», - отметил пензенец.

В сухую погоду на конструкцию взбираются бодро, особенно молодые люди. Пожилые совсем не рискуют, отыскивая пути обхода. В дождливую и снежную погоду никто даже не пытается.

«Зимой туда вообще можно не забираться, потому что скользко. А с другой стороны ступеньки нормальные, подняться проще», - рассказал молодой человек.

Действительно, если пройти под мостом и повернуть направо, то можно увидеть вполне добротное сооружение. Здесь поднимаются те, кто живет в проездах Чаадаева, а также жители противоположной стороны, не желающие ломать ноги на лестнице со своего края. Ступени хоть и выщербленные, но это, по сравнению с другой частью, совершенная мелочь.