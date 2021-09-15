В Пензе активистка украсила территорию дома цветами

15.09.2021 | 20:49

Надежда Александровна из дома № 15 на улице 65-летия Победы с момента заселения взяла на себя обязанность украшать двор. Началось с небольшой клумбы, а теперь она расширяет пространство, на котором растут различные цветы.

«Делаю с великим удовольствием. Люблю, когда красиво все», - отметила Надежда Александровна.

Чтобы во дворе летом все цвело, нужно готовиться задолго до наступления тепла. Надежда Александровна в квартире занимается рассадой. Потом меняет одни растения на другие.

«С марта начинается моя работа, подготовка клумб. Многолетников здесь семь наименований, которые у меня всегда, я их подравниваю, ухаживаю, подкармливаю», - рассказала женщина.

Управляющая компания оценила усилия активистки и стала закупать семена, а также немного платить за работу Надежды Александровны - символичные 2 тысячи рублей. Ее труд давно вышел за рамки простого хобби. Она отвечает за то, чтобы территория дома всегда была красивой, а дело требует немало времени.

«Уход заключается в поливе, потом - рыхление. Первый год таскала из дома, а потом установили здесь трубу. Она постоянно в действии», - сообщила Надежда Александровна.

На следующий год есть масса планов: еще не все пространство возле дома засажено.