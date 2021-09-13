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Из жизни

На проезжей части улицы Каракозова появился провал

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Два года дорога на Каракозова держалась стойко после ремонта. Ни выбоины, ни вмятины. И вдруг на второй полосе возникло отверстие, глубокое. Заглянув в него, становится понятно - это колодец. На дне его нечто похожее на горловину с крышкой. Все засыпано асфальтовой крошкой, залито грязью.

Не очень-то везет улице Каракозова. Через несколько месяцев после капитального ремонта специалисты горэлектросети вскрыли новенький тротуар - понадобилось проложить кабельную линию.

Прохожие вздохнули, им нравился асфальтированный путь, он даже зимой был хорош.

«Не успел нарадоваться. У нас все делается через одно место, извините», - пояснил мужчина.

Специалисты, кстати, довольно быстро восстановили покрытие. Сначала положили временную заплатку, а когда снег растаял, заасфальтировали.

Теперь возникла проблема на проезжей части. Отверстие расширяется, края осыпаются. Ресурсоснабжающей организации об отверстии известно. Рядом с колодцем стояло предупреждающее ограждение. Правда, его сбили и раздавили автомобилисты.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

окно в ад

Гость||

Око иеговы

Гость||

Это рывок, прорыв. Всё, как говорил Путин.

Гость||

Гость писал(a):

Всё, как говорил Путин.
Преклоним же свои колени перед ним и возблагодарим Его за великие щедроты

Гость||

Не обращаем внимания на дурачка-комментатора вышеотписавшегося.

По сути: ясно что украли, вырвали крышку люка вместе с оголовком.

Имя: Гость
Комментарий:

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