Из жизни

На улице Каракозова утекающая из сетей вода размывает асфальт

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Сотрудники предприятия на Каракозова, 35, самостоятельно прочищают решетку ливневой канализации. Сточная система - единственное, что позволяет хоть немного отвести воду с территории организации и с пешеходного перехода.

Но мера временная - утечка не прекращается. Сначала выбилась перед воротами одна струя, теперь родников стало гораздо больше. Сотрудник предприятия насчитал пять.

Вода ищет выходы, под асфальтом наверняка размыт большой участок. Самое опасное место обозначили стулом, чтобы никто не провалился, наступив ненароком. Движение транспорта по территории блокировано.

«Въездные ворота перекрыты, то есть практически парализована работа организации. Первая же машина, которая проедет здесь, может провалиться, и, соответственно, будет авария уже другого характера», - сообщил руководитель предприятия Петр Сиротин.

Дорога на улице Каракозова была отремонтирована в 2019 году, сейчас ее размывает. Пешеходный переход скрылся под водой.

Утечка возникла в середине августа, за последние дни пробоина на сетях, вероятно, увеличилась - поток усилился. Конкретные сроки по устранению коммунальной аварии пока неизвестны.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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