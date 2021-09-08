Перекопанный двор на улице 8 Марта возмутил местных жителей

08.09.2021 | 20:08

Двор дома № 19 на улице 8 Марта весь перекопан. Как и соседний, возле строения № 21.

«Здесь - входные группы тепла в этот дом, там - в 21-й дом. Роют регулярно - либо через год, либо через два. Причина одна: когда проводят тендер на закупку материала, у нас всегда покупают что дешевле. Но это не значит, что оно лучше! Трубы, которые лежат здесь, больше сезона-двух не выдерживают, начинаются утечки и раскопки. Для меня это очень болезненно», - рассказал активист.

Девятиэтажке повезло, и она попала в программу по благоустройству. Перед этим заменить бы сети на нормальные, но это сделано не было. В итоге новое твердое покрытие все в заплатках.

«В 2018 году я занимался асфальтировкой, восстановлением ливневок, прочисткой. Когда все это дело вот так гробят, душа болит. Вот там вообще только-только засыпали яму», - пожаловался местный житель.

Появилась она примерно в июле, причем роют регулярно и всегда в одном и том же месте. Как и во дворе дома № 19.

Люди не понять, отчего коммунальщикам невыгодно один раз заменить дырявую трубу на новую с толстыми стенками и забыть про аварии хотя бы лет на пять.

«Гнилые трубы. Надо давно все это сделать добром, а не так копать. Копают здесь каждый год, одно и то же», - отметила горожанка.

Журналисты «Службы 11» пообщались и с рабочими, задав им вопрос, почему не заменят трубу целиком. «Нельзя», - ответил один из них.

У жителя дома есть предположение относительно причин проблемы.

«У нас до этого года была муниципальная тепловая компания. С ними был нормальный контакт, они быстро за собой все убирали и хорошо реагировали на критику. Если делали плохо, то они устраняли. Здесь найти концы невозможно, кто этим занимается», - заявил пензенец.

Есть опасения, что облагородить территорию уже не успеют. Пойдут дожди, потом наступит зима, а ведь во время осадков машины и пешеходы разносят грязь по всему двору.