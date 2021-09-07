Верхний этаж дома на улице Металлистов пострадал при капремонте

07.09.2021 | 20:51

Соседи позвонили Наталье и сказали, что верхний этаж дома на Металлистов, 2, затапливает. Владелица пустующей комнаты тут же приехала, а когда открыла дверь, то в общий коридор хлынула вода. Оказалось, что несколько дней назад начался капитальный ремонт крыши. Старую сняли, и как-то неожиданно для осени пошел дождь.

«Мебель вздулась, диван мокрый, подоконник в воде, стены все, все течет. Не знаю, холодильник работает или нет, но, сказали, что-то бабахнуло», - пожаловалась Наталья.

Ущерб нанесен и другим комнатам на этаже.

«В два часа ночи начался дождь, и секцию полностью заливало. Я всех соседей разбудила», - рассказала Татьяна.

Где теперь детям спать, непонятно.

«У меня просыпается ребенок: «Мама, на меня капает». Со стены все капало. Кроме этого, у меня просыпается девочка: тоже капает. У меня обои отошли, все пожелтели», - сообщила Татьяна.

Самое обидное, что беда произошла по вине подрядчика. Все лето ничего не делали, а начали только в сентябре. После потопа представители фирмы не спешат составлять акты.

«Приходили два рабочих с утра: «Мы ничего не можем сделать, нам сказали снять - мы сняли». С утра звоним мастеру, чтобы хотя бы акт ущерба составить. Никто не позвонил, трубку не берут, подрядчик так и не приехал», - пояснила Наталья.

Пользоваться залитой проводкой опасно, поэтому напрямую из электрощитовой по всему коридору протянули времянку. Когда журналисты 11 канала снимали сюжет, в секцию бывшего общежития заглянула какая-то женщина и тут же ретировалась. Жильцы предположили, что это была представительница подрядчика. Та ушла, ничего не сказав, оставив людей один на один с проблемами.