Из жизни

В районе Дунаевского переулка снесли несколько гаражей

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И до гаражей добрались - нестационарные объекты снесли в районе Дунаевского переулка. Там стояли сараи, металлические боксы жителей домов на Коммунистической, 45, и соседних.

«Давненько - еще исполком был - ставили. Много здесь было народу. Бог знает зачем снесли. Заставляют», - отметил Сергей.

Ломают подобные конструкции как самовольно установленные на муниципальной земле. Снесли несколько объектов, осталось меньше десятка.

«У товарища из 45-го дома он был узаконен. У него родители - ветераны войны, и отец, и мать, им выделили здесь место под гараж, и они тогда поставили», - сообщил Владимир Петрович.

Но кто-то, вероятно, из наследников не сумел вовремя оформить документы, поэтому лишились боксов. Теперь рядом с Дунаевским переулком - типичная после сноса незаконных объектов картина: свалка.

Обычно муниципалитет заключает договор с какой-либо организацией. Та ломает конструкции, вывозит мусор. Видно, что несколько участков очистили.

Бывает, что прежние владельцы соглашаются снести сараи, забирают еще пригодные вещи, совсем ветхие оставляют. Теперь же многое побросали и окончательно захламили территорию.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

На ул.Терешковой в прошлом году так же часть сараев снесли, другую часть оставили. Освободившуюся территорию не облагородили, так и бросили в хаосе.

Гость||

Вот я не пойму,эти гаражи сильно мешали администрации?

Гость||

Жди стройки.

Имя: Гость
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