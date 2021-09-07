В районе Дунаевского переулка снесли несколько гаражей

07.09.2021 | 21:04

И до гаражей добрались - нестационарные объекты снесли в районе Дунаевского переулка. Там стояли сараи, металлические боксы жителей домов на Коммунистической, 45, и соседних.

«Давненько - еще исполком был - ставили. Много здесь было народу. Бог знает зачем снесли. Заставляют», - отметил Сергей.

Ломают подобные конструкции как самовольно установленные на муниципальной земле. Снесли несколько объектов, осталось меньше десятка.

«У товарища из 45-го дома он был узаконен. У него родители - ветераны войны, и отец, и мать, им выделили здесь место под гараж, и они тогда поставили», - сообщил Владимир Петрович.

Но кто-то, вероятно, из наследников не сумел вовремя оформить документы, поэтому лишились боксов. Теперь рядом с Дунаевским переулком - типичная после сноса незаконных объектов картина: свалка.

Обычно муниципалитет заключает договор с какой-либо организацией. Та ломает конструкции, вывозит мусор. Видно, что несколько участков очистили.

Бывает, что прежние владельцы соглашаются снести сараи, забирают еще пригодные вещи, совсем ветхие оставляют. Теперь же многое побросали и окончательно захламили территорию.