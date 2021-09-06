Квартиры жильцов на проспекте Строителей, 156, затопило дождем

06.09.2021 | 20:13

На проспекте Строителей, 156, снова ловят капли - на чердаке шеренга емкостей. Поймать всех посланниц небесной канцелярии не удается, кровля пропускает их в разных точках. Большая часть жидкости добралась до жилья на девятом этаже. Пострадали обитатели обоих подъездов.

«Меня топит квартира № 36. Сегодня с двух часов ночи лажу по чердаку. В квартире у меня одни тряпки лежат во всех комнатах», - сообщила Людмила Павловна.

Летом на проспекте Строителей, 156, стартовал капитальный ремонт. В середине августа на долю жителей выпало испытание водой. Рабочие не защитили дом от ливня.

«Вскрыли крышу. В первый день мы туда поднялись - там лежал просто целлофан. В эту ночь целлофан болтался до 6-го этажа. Но дождя, слава богу, не было. Сегодня пришел дождик. Текло с лампочки в зале. Здесь все набухло, тут потолок, и детская», - рассказала Ирина.

В многоэтажке проблемы с кровлей были давно: при строительстве, вероятно, допустили брак. Заливало жилье сильно, текущий ремонт не помогал. Ждали капитального - но во время него стало хуже.

«Я говорю, что нужно по правилам снять то, что там есть: три метра сняли - три метра нужно накрыть. Они сказали - нет, мы вначале все снимем, а потом будем накрывать. В результате получилось то, что получилось», - пожаловалась старшая по дому № 156 на проспекте Строителей Ольга Александровна.

В середине августа съемочная группа «Службы 11» видела разрушенную кровлю, в сентябре картина иная. Теоретически вода не должна проникать внутрь, а по факту уничтожила новый ремонт в квартире Людмилы Павловны, у соседей разруха.

Акты обследования у людей на руках. Они будут добиваться возмещения ущерба.