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Из жизни

Квартиры жильцов на проспекте Строителей, 156, затопило дождем

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На проспекте Строителей, 156, снова ловят капли - на чердаке шеренга емкостей. Поймать всех посланниц небесной канцелярии не удается, кровля пропускает их в разных точках. Большая часть жидкости добралась до жилья на девятом этаже. Пострадали обитатели обоих подъездов.

«Меня топит квартира № 36. Сегодня с двух часов ночи лажу по чердаку. В квартире у меня одни тряпки лежат во всех комнатах», - сообщила Людмила Павловна.

Летом на проспекте Строителей, 156, стартовал капитальный ремонт. В середине августа на долю жителей выпало испытание водой. Рабочие не защитили дом от ливня.

«Вскрыли крышу. В первый день мы туда поднялись - там лежал просто целлофан. В эту ночь целлофан болтался до 6-го этажа. Но дождя, слава богу, не было. Сегодня пришел дождик. Текло с лампочки в зале. Здесь все набухло, тут потолок, и детская», - рассказала Ирина.

В многоэтажке проблемы с кровлей были давно: при строительстве, вероятно, допустили брак. Заливало жилье сильно, текущий ремонт не помогал. Ждали капитального - но во время него стало хуже.

«Я говорю, что нужно по правилам снять то, что там есть: три метра сняли - три метра нужно накрыть. Они сказали - нет, мы вначале все снимем, а потом будем накрывать. В результате получилось то, что получилось», - пожаловалась старшая по дому № 156 на проспекте Строителей Ольга Александровна.

В середине августа съемочная группа «Службы 11» видела разрушенную кровлю, в сентябре картина иная. Теоретически вода не должна проникать внутрь, а по факту уничтожила новый ремонт в квартире Людмилы Павловны, у соседей разруха.

Акты обследования у людей на руках. Они будут добиваться возмещения ущерба.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Лажу по чердаку это как?

Гость||

Привет вам от Лузгина !

Гость||

Пусть радуются что не говном,как принято в Буртассии.

Гость||

Ну Лузгин, здесь причём? ТСЖ или УК

Гость||

Они сами голосовали за это и ещё проголосуют.

Гость||

Кинг конг пассал

Имя: Гость
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