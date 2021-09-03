Ремонт тротуара на ул. Кулакова вызвал у пензенцев двоякие чувства

Противоречивые чувства испытывают прохожие на улице Кулакова. С одной стороны, радостно, что твердое покрытие наконец заменили, с другой - досадно из-за растянувшихся сроков ремонта.
«Хорошо, но делали его три месяца, мы с ума сходили каждый день. Я сказала мастеру, что давно бы уволила таких. Я вторую обувь сломала, идти-то надо - за хлебом, за лекарствами. Но сейчас хороший тротуар», - рассказала Валентина Ильинична.
Тяжело было передвигаться на пешей зоне инвалидам-колясочникам. Но и тем, кто на своих двоих, приходилось туго.
«И на той стороне, где светофор, до угла - тоже такой. Вообще, живу тут 30 лет, и ни разу ничего не делали», - пояснила пенсионерка.
Изменения в лучшую сторону наконец состоялись. Однако есть и недочет: бригада не предусмотрела нужный уклон, собираются лужи.
Впрочем, среди прохожих нашлись и те, кто смотрит на минусы сквозь пальцы.
«Да нормально вроде. Тут вообще был ужас, невозможно пройти. А лужа после дождя высохнет», - отметила Светлана.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.