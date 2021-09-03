Ремонт тротуара на ул. Кулакова вызвал у пензенцев двоякие чувства

03.09.2021 | 20:53

Противоречивые чувства испытывают прохожие на улице Кулакова. С одной стороны, радостно, что твердое покрытие наконец заменили, с другой - досадно из-за растянувшихся сроков ремонта.

«Хорошо, но делали его три месяца, мы с ума сходили каждый день. Я сказала мастеру, что давно бы уволила таких. Я вторую обувь сломала, идти-то надо - за хлебом, за лекарствами. Но сейчас хороший тротуар», - рассказала Валентина Ильинична.

Тяжело было передвигаться на пешей зоне инвалидам-колясочникам. Но и тем, кто на своих двоих, приходилось туго.

«И на той стороне, где светофор, до угла - тоже такой. Вообще, живу тут 30 лет, и ни разу ничего не делали», - пояснила пенсионерка.

Изменения в лучшую сторону наконец состоялись. Однако есть и недочет: бригада не предусмотрела нужный уклон, собираются лужи.

Впрочем, среди прохожих нашлись и те, кто смотрит на минусы сквозь пальцы.

«Да нормально вроде. Тут вообще был ужас, невозможно пройти. А лужа после дождя высохнет», - отметила Светлана.