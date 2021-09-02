Из жизни

Мост на проспекте Победы стал опасен для пешеходов

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Мост на проспекте Победы, ведущий от частного сектора к многоэтажной застройке, находится в плохом состоянии и угрожает жизни людей.

«Ремонтируют только проезжую часть, а где ходить пешеходам? Там вообще не ремонтируют никогда, как его сделали. А сделали его где-то в 60-х годах», - сообщила женщина.

Асфальт выбит, практически через все швы видно то, что происходит внизу. Страшно ходить.

«Там уже все разошлось. В общем, плохой мост, а идти нам негде. С удовольствием пешком прошла бы, но там невозможно ходить», - отметила пенсионерка.

Пользуется переправой большое количество горожан.

В процессе съемки сюжета журналисты «Службы 11» обнаружили и скрытый дефект - отверстие, в которое можно попасть ступней. Кто-то прикрыл его отколовшимся куском.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

Он в таком состоянии со времен Кувайцева! Обратите внимание на неправильное обслуживание мостов в городе , на этом мосту дерформационные швы на дорожной части наглухо закатаны в асфальт чего быть не должно, а на пешеходной они вообще не прикрыты .Раньше когда эти мосты делали деформационные швы там закрывали Т-образными накладками из толстой нержавейки поверх асфальта , накладка крепилась к одной части моста и обеспечивала свободную работу шва . Та же самая проблема и на путепроводе 8-марта , там асфальт начинает разрушаться у закатанных наглухо д.ш. , а пешеходная часть там в таком же заброшенном состоянии.

Гость||

Город глупов.

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