Мост на проспекте Победы стал опасен для пешеходов

02.09.2021 | 20:34

Мост на проспекте Победы, ведущий от частного сектора к многоэтажной застройке, находится в плохом состоянии и угрожает жизни людей.

«Ремонтируют только проезжую часть, а где ходить пешеходам? Там вообще не ремонтируют никогда, как его сделали. А сделали его где-то в 60-х годах», - сообщила женщина.

Асфальт выбит, практически через все швы видно то, что происходит внизу. Страшно ходить.

«Там уже все разошлось. В общем, плохой мост, а идти нам негде. С удовольствием пешком прошла бы, но там невозможно ходить», - отметила пенсионерка.

Пользуется переправой большое количество горожан.

В процессе съемки сюжета журналисты «Службы 11» обнаружили и скрытый дефект - отверстие, в которое можно попасть ступней. Кто-то прикрыл его отколовшимся куском.