Из жизни

Тропа на улице Каракозова по обе стороны заросла бурьяном

Печать

Заросли становятся непроходимыми, но отказаться от единственного удобного пути люди не в силах. Он соединяет улицы Каракозова и Саранскую. Народ переходит рельсы по настилу и попадает в глухую чащу бурьяна, где на пешеходов нападают, были случаи.

«Молодой человек догоняет меня: «Давайте, я вам сумку помогу». Но берет сумку не ту, которая с продуктами, а которая на плече висела. Спасибо, женщина поднималась здесь на горку. Я поругалась на него», - сообщила Елена Васильевна.

Бывали истории с трагическими последствиями, добавляет она. Человек пострадал.

«Ее стукнули по голове, у нее было сотрясение мозга», - отметила Елена Васильевна.

Теперь люди пробираются сквозь заросли озираясь, стараются не в одиночку. Но нет иной короткой дороги.

«Весь район на четвертой Пензе переходит здесь. Если дальше ехать, нам больше квартала идти обратно. И все - и ребятишки, и с колясками, боятся здесь идти. Очень страшно», - подчеркнула Валентина Григорьевна.

«Здесь убьют и выбросят в кусты. И никто не узнает», - пожаловалась пензячка.

Последнее время на пешеходов сильно ругаются железнодорожники, жители не понимают почему - настилы же есть через рельсы.

«Раза два мне говорили кругом обходить», - пояснила Валентина Сергеевна.

Бурьян, словно в сговоре с железнодорожниками, лишает людей тропы, захватывает остатки асфальтированной. Народ немногого просит - срезать дикие заросли.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Молодой человек догоняет меня: «Давайте, я вам сумку помогу». Но берет сумку не ту, которая с продуктами, а которая на плече висела. Спасибо, женщина поднималась здесь на горку. Я поругалась на него», - сообщила Елена Васильевна.
Так это был тимуровец.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Весь район на четвертой Пензе переходит здесь. Если дальше ехать, нам больше квартала идти обратно. И все - и ребятишки, и с колясками, боятся здесь идти. Очень страшно», - подчеркнула Валентина Григорьевна.
penzainform.ru писал(a):
Последнее время на пешеходов сильно ругаются железнодорожники
А почему там не организуют железнодорожный переход?

Гость||

Гость писал(a):

Так это был тимуровец.
А команда в зарослях затаилась...

Гость||

Там длждь сегодня был?

Гость||

дождь

Гость||

Да вы все врети! У нас администрация отлично работает, новость фейк 😁

Гость||

penzainform.ru писал(a):

жители не понимают почему - настилы же есть через рельсы.
Это переход для рабочих ЖД видимо

Гость||

Гость писал(a):

Это переход для рабочих ЖД видимо
А нужен нормальный организованный переход для людей включая маломобильных.

Гость||

Гость писал(a):

Да вы все врети! У нас администрация отлично работает, новость фейк

Гость||

19:02

Вы вообще в Пензе такие видели? Вон даже на Пенза I по факту для маломобильных переход есть, только он для красоты!

Гость||

Здесь убьют и выбросят в кусты. И никто не узнает», - пожаловалась пензячка

Ну вот видите, администрация заботится о маньяках, охватывает так сказать все слои населения! А вы скосить, скосить. Почему никто не думает о маньяках. Нужно вообще оставить Пензу заростать

Гость||

Гость писал(a):

Вон даже на Пенза I по факту для маломобильных переход есть, только он для красоты!
А кто жалуется на это в транспортную прокуратуру? Никто.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте