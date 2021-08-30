Тропа на улице Каракозова по обе стороны заросла бурьяном

30.08.2021 | 18:27

Заросли становятся непроходимыми, но отказаться от единственного удобного пути люди не в силах. Он соединяет улицы Каракозова и Саранскую. Народ переходит рельсы по настилу и попадает в глухую чащу бурьяна, где на пешеходов нападают, были случаи.

«Молодой человек догоняет меня: «Давайте, я вам сумку помогу». Но берет сумку не ту, которая с продуктами, а которая на плече висела. Спасибо, женщина поднималась здесь на горку. Я поругалась на него», - сообщила Елена Васильевна.

Бывали истории с трагическими последствиями, добавляет она. Человек пострадал.

«Ее стукнули по голове, у нее было сотрясение мозга», - отметила Елена Васильевна.

Теперь люди пробираются сквозь заросли озираясь, стараются не в одиночку. Но нет иной короткой дороги.

«Весь район на четвертой Пензе переходит здесь. Если дальше ехать, нам больше квартала идти обратно. И все - и ребятишки, и с колясками, боятся здесь идти. Очень страшно», - подчеркнула Валентина Григорьевна.

«Здесь убьют и выбросят в кусты. И никто не узнает», - пожаловалась пензячка.

Последнее время на пешеходов сильно ругаются железнодорожники, жители не понимают почему - настилы же есть через рельсы.

«Раза два мне говорили кругом обходить», - пояснила Валентина Сергеевна.

Бурьян, словно в сговоре с железнодорожниками, лишает людей тропы, захватывает остатки асфальтированной. Народ немногого просит - срезать дикие заросли.