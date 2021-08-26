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Из жизни

Под теплотрассой на Ульяновской улице появилась гора мусора

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Жители дома № 36 на улице Ульяновской волнуются из-за того, что творится напротив соседнего здания с номером 42. Там появилась гора мусора, с каждой неделей она только растет. К тому, что собрал сотрудник ЖКХ во дворе, прибавляется то, что несут обитатели пятиэтажки.

«Эта мусорка давно у нас появилась. Сюда дворники мешки с сухим мусором складывают, потом с домоуправления приезжает трактор и их увозит. А это уже которую неделю не вывозят, сюда еще и пищевые отходы стали выбрасывать. Лень дойти до мусорки, они все сюда», - рассказала Любовь Дмитриевна.

Портит настроение не только некрасивая картина, продолжила женщина. Есть ряд факторов намного серьезнее.

«Запах ужасный, могут и крысы здесь завестись. Все это около дома», - пояснила она.

Коммунальщики говорят, что о проблеме знают. А вот что мешает вывезти отходы, непонятно. Ведь с каждым днем объем накопленного растет, скоро и одного грузовика будет мало.

«Никак не объясняют. Сказали, заявка есть. А могут поджечь, окурки случайно бросить», - рассказала женщина.

Если вспыхнет, претензии к управляющей компании станут предъявлять и тепловики, их сети проходят прямо над сухой кучей. Изоляция может сгореть.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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