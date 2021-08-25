Из жизни

Грязь и вода: пензенцы пожаловались на дорогу на улице Литейной

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Даже крепким немецким машинам не стоило бы покорять неведомые болота улицы Литейной. Автовладелица это поняла и рисковать не стала, несколько минут промучилась с разворотом и предпочла вернуться в исходную точку, а не сокращать путь через лужу непонятной глубины.

«Это вообще ужас дикий», - возмутилась пензячка.

Лужа не исчезает, комментируют местные. Не таких размеров была, когда на Литейной стояли дома, ныне снесенные.

«Море, короче говоря. Было все хорошо, тропа была, а теперь дорогу сделали - и вот», - отметила пенсионерка.

Литейная довольно длинная улица - от Леонова до Беляева. Но почему-то участок от Ударной в сторону Беляева отремонтировали, а до Леонова, очень оживленный и нужный пациентам больницы, делать не стали.

«Эта дорога - грязь и вода. Это уже несколько лет. Никто не обращает внимания, ни администрация, ни районы, никто», - пожаловалась горожанка.

Есть предположение, по какой причине ремонт на Литейной сделали избирательно: в этой части опустела территория после сноса домов, место перспективной застройки. Если туда прибудет тяжелая техника, от дороги и следа не останется. Поэтому сделан тротуар для пешеходов. А водителям придется потерпеть или объезжать участок.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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