Цветоводы украсили двор у дома № 2 на улице Лядова

24.08.2021 | 21:04

Съемочная группа «Службы 11» давно знакома с активистами дома № 2 на Лядова. Журналисты видели, как рьяно защищают местные цветоводы свои клумбы. У них получается.

В прошлом году сетевики меняли трубы, траншею раскопали в палисаднике. Как воевали с рабочими женщины, оберегая растения! Успели выкопать ценные экземпляры, а после требовали вернуть участку почти прежний вид.

«Землю не привезли и забор не поставили. У нас асфальт повредили, люди падают», - рассказала Наталья Петровна.

Год прошел - территория у первого подъезда стала еще краше. Большого труда это стоило цветоводу. У дома есть на что посмотреть.

«Я очень люблю землю, очень люблю цветы. Где бы я ни жила, всегда у меня цветы. И это мы своими руками сажали», - поделилась Людмила Петровна.

Старшее поколение в основном ухаживает за двором - не без помощи управляющей компании. На Лядова, 2, работает УК «Милана».

«Бабушки с внуками хотят, чтобы для внуков были и песочницы, и какие-то качели-карусели, горки. Мы делаем заявки, «Милана» откликается», - отметила Раиса Васильевна.

Двор достойно представлен, уверены активисты: и цветов в избытке, и деревья красивые растут. Скамейки есть, корзины для мусора. Дорога ровная, не хватает качелей и каруселей, потому что любят приводить малышей из соседних многоэтажек. Пока дети играют, взрослые отдыхают, глядя на клумбы.