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Из жизни

В Пензе гаражный кооператив пострадал от утечки

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Мал ручей, мелок, а сколько плохого успел натворить: вода течет уже не первый месяц. Исток его около одного из гаражей в ГСК «Мостовик» на улице Луначарского. Сообщил о неожиданно возникшем роднике член кооператива по телефону. Приехать на место не смог, у него обнаружился всем известный вирус. Мужчина поведал, что его бокс уже затоплен, а вода все льется.

Ручей пробил длинное русло, из прорехи в трубе у гаража на Луначарского он добрался до улицы Ухтомского. Изуродовал любимую тропу, по ней ходят члены ГСК, а также срезают путь обитатели многоэтажек. Грязи теперь там много, еще больше становится после дождей.

Один из местных сделал арык - перевел в него поток.

«Не хотят, чтобы в подвале была вода, поэтому прокопали канавку, чтобы она протекала мимо», - рассказал Николай.

Ручей пощадил погреба, их вырыли жильцы Ухомского, 83 и 83а, еще в прошлом веке.

«Может затопить весной, в половодье, а так нет», - отметил мужчина.

В ресурсоснабжающую компанию члены ГСК сообщили об утечке. Реакции не последовало. Есть риск подтопления не только одного гаража, ведь лужа среди боксов постоянно пополняется.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

ь**

Гость||

Хорошо шо не говно

Гость||

Гость писал(a):

Хорошо шо не говно
Ты похоже говна до смерти боисси... Трус?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В ресурсоснабжающую компанию члены ГСК сообщили об утечке. Реакции не последовало.
За такое надо жёстко наказывать.

Гость||

Гость писал(a):

Ты похоже говна до смерти боисси... Трус?
Трус-белорус.

Гость||

Ты похоже говна до смерти боисси... Трус?

.,.

Ты похоже им лечишся

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ручей пощадил погреба, их вырыли жильцы Ухомского, 83 и 83а, еще в прошлом веке.
Администрации города и министерству культуры нужно обратить пристальное внимание на погреба.

К ним можно водить туристов и показывать как жили люди в прошлом веке.

Новоделом на Советской площади никого не удивишь,а погреба - это история Пензы...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Не хотят, чтобы в подвале была вода, поэтому прокопали канавку, чтобы она протекала мимо», - рассказал Николай.
ремонт по-русски, ни разу не видели как будто))))))

Имя: Гость
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