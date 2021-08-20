В Пензе гаражный кооператив пострадал от утечки

20.08.2021 | 21:01

Мал ручей, мелок, а сколько плохого успел натворить: вода течет уже не первый месяц. Исток его около одного из гаражей в ГСК «Мостовик» на улице Луначарского. Сообщил о неожиданно возникшем роднике член кооператива по телефону. Приехать на место не смог, у него обнаружился всем известный вирус. Мужчина поведал, что его бокс уже затоплен, а вода все льется.

Ручей пробил длинное русло, из прорехи в трубе у гаража на Луначарского он добрался до улицы Ухтомского. Изуродовал любимую тропу, по ней ходят члены ГСК, а также срезают путь обитатели многоэтажек. Грязи теперь там много, еще больше становится после дождей.

Один из местных сделал арык - перевел в него поток.

«Не хотят, чтобы в подвале была вода, поэтому прокопали канавку, чтобы она протекала мимо», - рассказал Николай.

Ручей пощадил погреба, их вырыли жильцы Ухомского, 83 и 83а, еще в прошлом веке.

«Может затопить весной, в половодье, а так нет», - отметил мужчина.

В ресурсоснабжающую компанию члены ГСК сообщили об утечке. Реакции не последовало. Есть риск подтопления не только одного гаража, ведь лужа среди боксов постоянно пополняется.