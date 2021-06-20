В доме на улице Шмидта на голову жителей может рухнуть потолок

20.06.2021 | 16:45

На лестничной площадке Роза Петровна сложила куски штукатурки, которая внезапно рухнула в ее квартире. Выбрасывать улики она не планирует - готовится предоставить их жилищной инспекции и суду.

Туда она думает обратиться, чтобы заставить управляющую компанию сделать ремонт кровли и потолка. Организация отказывается, она намерена сдать полномочия, но не тратиться на дорогостоящие работы.

Проблема еще и в том, что по региональной программе капремонта никто ничего делать не станет.

«Дом наш ветхий уже, под снос, но сносить нас тоже не собираются», - пояснила пензячка.

На Шмидта, 22, съемочная группа была в мае, и сыну Розы Петровны повезло. Потолок рухнул не над его спальным местом, а рядом.

«23 января у нас потекла крыша. Мы звонили, но они не приезжали. Они примут заявку, но не едут», - рассказала Роза Петровна.

От влажности куски штукатурки и начали отваливаться. Вот очередной эпизод, который показал: по чердаку ходить опасно. Он виден из квартиры.

«Посмотрите, какая дырища, все сгнившее. Балки все сгнили. Наш дом сложится как карточный», - пожаловалась горожанка.

Кстати, потолок обрушался не только в этой квартире. Но лишь Роза Петровна решилась идти в суд. Параллельно она закупила профлисты для ремонта крыши, предполагая выставить требование вернуть потраченные деньги.