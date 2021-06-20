Сетевое издание|18+|Воскресенье|20 июн 2021|18:21
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+27oC
+28oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+29oC
+30oC
Завтра | Облачно |

Из жизни

В доме на улице Шмидта на голову жителей может рухнуть потолок

Печать

На лестничной площадке Роза Петровна сложила куски штукатурки, которая внезапно рухнула в ее квартире. Выбрасывать улики она не планирует - готовится предоставить их жилищной инспекции и суду.

Туда она думает обратиться, чтобы заставить управляющую компанию сделать ремонт кровли и потолка. Организация отказывается, она намерена сдать полномочия, но не тратиться на дорогостоящие работы.

Проблема еще и в том, что по региональной программе капремонта никто ничего делать не станет.

«Дом наш ветхий уже, под снос, но сносить нас тоже не собираются», - пояснила пензячка.

На Шмидта, 22, съемочная группа была в мае, и сыну Розы Петровны повезло. Потолок рухнул не над его спальным местом, а рядом.

«23 января у нас потекла крыша. Мы звонили, но они не приезжали. Они примут заявку, но не едут», - рассказала Роза Петровна.

От влажности куски штукатурки и начали отваливаться. Вот очередной эпизод, который показал: по чердаку ходить опасно. Он виден из квартиры.

«Посмотрите, какая дырища, все сгнившее. Балки все сгнили. Наш дом сложится как карточный», - пожаловалась горожанка.

Кстати, потолок обрушался не только в этой квартире. Но лишь Роза Петровна решилась идти в суд. Параллельно она закупила профлисты для ремонта крыши, предполагая выставить требование вернуть потраченные деньги.

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
0
0
0
0
 
Гость||

Потолки клеят синтетическими обоями и делают резиновые навесные потолки,из-за этого нарушается вентиляция и гниют балки потолка. Может жители сами виноваты,что у них потолки сгнили и падают. Собственники не берегут своё жильё?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте