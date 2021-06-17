Дорогу на улице 65-летия Победы ремонтируют без помощи города

17.06.2021 | 19:15

Дорога, ведущая к нескольким домам на улице 65-летия Победы, нуждается в ремонте. Местные ТСЖ стараются решить проблему своими силами, не надеясь на городские власти.

«Подушка тонкая, асфальт толстый - вот и вся технология. Надо, чтобы соответствовало», - пояснил прохожий.

В апреле председатель одного из ТСЖ рассказывал, что дорога оказалась поделена на несколько частей, которые принадлежат разным владельцам.

«Здесь - муниципалитет, в нескольких шагах - земля застройщика, который возводит многоквартирный дом (строение 11). Изначально при межевании были определены земельные участки», - уточнил Евгений Меркульев.

Юридические тонкости мешают ремонту. Город не может вкладывать деньги в ту часть дороги, которая не является муниципальной. Приходиться договариваться с соседними домами и своими силами приводить проезжую часть в порядок.

«Проблемный участок составлял около 250-300 квадратных метров. Большую часть мы уже сделали совместно с управляющей компанией 9-го дома. Остаются два небольших участка, которые делаем параллельно с другими асфальтными работами на территории дома», - рассказал председатель ТСЖ.

В ближайшее время, по его словам, ямы исчезнут.