Из жизни

После каждого дождя вода затекает в подвал дома на Калинина, 80

Печать

Из канализационного колодца под окнами дома на Калинина, 80, струится река. Поток мощный, русло промыл довольно глубокое. И в подвал налилось много, и на дороге лужи стоят.

«Приезжали, почистили. Но у нас тут и площадка вся залита из колодца. Вода нечистая, скажем так», - рассказал местный житель.

Люк у дороги на улице Калинина имеет отношение к городской магистрали. Всякий раз, когда сети забиваются, ручей устремляется к дому № 80. С тех пор как проложили шахту, страдания жильцов лишь усугубляются. Вода не идет во благо старой постройке.

«Мы щебенкой отсыпали, чтобы хоть уровень поднять, чтобы, может, вода бы уходила, но все деньги на ветер. Все из колодца - здесь, перед балконом. На днях аккуратный заборчик сделали, так он уже, извините...» - показал мужчина.

Ассенизаторов жильцы наняли за свой счет, ведь болото у стен не высыхает, а кладовки полны жижи. Удалось немного осушить, но потом снова пошел дождь - и проблема вернулась.

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте