После каждого дождя вода затекает в подвал дома на Калинина, 80

15.06.2021 | 19:45

Из канализационного колодца под окнами дома на Калинина, 80, струится река. Поток мощный, русло промыл довольно глубокое. И в подвал налилось много, и на дороге лужи стоят.

«Приезжали, почистили. Но у нас тут и площадка вся залита из колодца. Вода нечистая, скажем так», - рассказал местный житель.

Люк у дороги на улице Калинина имеет отношение к городской магистрали. Всякий раз, когда сети забиваются, ручей устремляется к дому № 80. С тех пор как проложили шахту, страдания жильцов лишь усугубляются. Вода не идет во благо старой постройке.

«Мы щебенкой отсыпали, чтобы хоть уровень поднять, чтобы, может, вода бы уходила, но все деньги на ветер. Все из колодца - здесь, перед балконом. На днях аккуратный заборчик сделали, так он уже, извините...» - показал мужчина.

Ассенизаторов жильцы наняли за свой счет, ведь болото у стен не высыхает, а кладовки полны жижи. Удалось немного осушить, но потом снова пошел дождь - и проблема вернулась.