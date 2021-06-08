Из жизни

Тротуар на мосту на улице Ленина вновь нуждается в ремонте

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С тех пор как перекрыли въезд на старый мост, соединяющий проспект Победы и Ленина, полновластными его хозяевами стали пешеходы. Они могут идти по бывшей проезжей части. Она хоть и покрыта ямами, но все же безопаснее деревянных настилов. На одной стороне зияет дыра, на другой - вот-вот появится. И все же есть те, кто по привычке выбирает дорожку с перилами.

«Я сейчас хожу на дневной стационар, вот и обратила внимание. Видела здесь давно», - рассказала горожанка.

Бывший сотрудник часового завода помнит те времена, когда переправа была единственной в округе через железную дорогу.

«Еще не было того моста, а по этому мы ходили на демонстрации на Советскую площадь», - вспомнил пенсионер.

В 70-х возвели другую переправу, параллельно расположенную. Устаревшую сносить не стали.

В минувшем десятилетии по мосту запретили двигаться автомобилям. Сначала со стороны Заводского района установили соответствующий знак. Водители его игнорировали, и обслуживающая объект организация заблокировала оба въезда.

Пока позволяют сокращать путь пешеходам. Они быстрее добираются с Пионерской и Луначарского на улицу Ленина.

Тротуар ремонтировали неоднократно, но доски гниют быстро.

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Тротуар из досок... Сейчас 1921 год?

Гость||

Гость писал(a):

Сейчас 1921 год?
Нет, уже более 20 лет просто воры у власти и как следствие глуповатые проходимцы на местах.

Имя: Гость
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