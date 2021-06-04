Тротуар на улице Мира превратился в разбитую проезжую часть

04.06.2021 | 20:25

Тротуар на четной стороне улицы Мира - как лоскутное одеяло. Где заплатка асфальта посвежее, где полоска получше, но кусков с отсутствием твердого покрытия намного больше, что в целом свидетельствует о плохом состоянии пешеходной зоны.

«Тротуар при советской власти был положен. После советской власти эта часть тротуара никогда не ремонтировалась. Лет 10 назад здесь вели канализационную трубу, вот ее положили до конца 12-го дома и здесь заасфальтировали. А после 12-го дома до 16-го ничего не ремонтировалось и тротуара как не было, так и нет», - рассказала местная жительница Ольга Викторовна.

Если и сохранялись отдельные участки твердого материала после земляных работ, то их добили и продолжают уничтожать автомобили. Они вытесняют пешеходов и покушаются на зеленые уголки во дворах.

«Отвратительно, бесхозяйственно. Главное, видно, что оттуда конечки сделали и здесь немножко. Как-то работают непонятно», - отметил местный житель Геннадий Сергеевич.

На четной стороне улицы Мира сложилась неясная ситуация: тротуар вроде бы есть, а в реальности - разбитая полоса, по которой колесят автомобили.

Если вдруг случится чудо и в городском бюджете найдутся деньги на ремонт пешеходной зоны, ее за короткий срок могут уничтожить машины. Запретить парковаться здесь еще никому не удалось.