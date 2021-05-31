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Из жизни

Тротуар в сквере рядом с вокзалом Пенза-I пришел в негодность

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Прохожие высказались о тротуарах в сквере, где расположено светофорное дерево. Асфальт там старый, весь в ямах, за годы превратился в ряд бугров. Бордюры лежат как попало. Видимо, корни деревьев их выдавили наружу.

«Надо лучше», - заявила прохожая.

А ведь сквер находится рядом с железнодорожным вокзалом - воротами в Пензу. Гости города первые впечатления получат исходя из того, что увидят там. И вряд ли им картинка понравится.

«Нужно город украшать, чтобы мы себя чувствовали нормальными людьми, не допотопными. Уже прошло то время - «авось, как бы». Сейчас уже можно и украшать город. Самое главное, чтобы он был чистый и зеленый», - подчеркнула женщина.

В тихом уголке Пензы есть и деревья, и красота - местная достопримечательность светофорный арт-объект, и газоны убирают от мусора. А вот тротуары в плачевном состоянии.

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Бордюры лежат как попало
ДА.........

Гость||

Это не тротуар, а позорище. На него нет денег. А из хорошего сквера Пушкина сделали обезличенный плац, вложив в него огромное количество денег налогоплательщиков. Лузгин что-нибудь хорошее сделал для города?

Гость||

Недосмотрели. Или объёмы не те

Гость||

Лузгин - убийца лип. Липобой.

Гость||

Эти кретины по другому не скажешь хотят там снести сквер полностью что бы построить там театр кукол , просто кому то очень хочется получить участок на Чкалова 35 в центре под застройку! Проект лоббировал Иоффе. Ну а строительство театра там приведет к ещё большему транспортному коллапсу.

Имя: Гость
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