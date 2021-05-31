Тротуар в сквере рядом с вокзалом Пенза-I пришел в негодность

31.05.2021 | 20:37

Прохожие высказались о тротуарах в сквере, где расположено светофорное дерево. Асфальт там старый, весь в ямах, за годы превратился в ряд бугров. Бордюры лежат как попало. Видимо, корни деревьев их выдавили наружу.

«Надо лучше», - заявила прохожая.

А ведь сквер находится рядом с железнодорожным вокзалом - воротами в Пензу. Гости города первые впечатления получат исходя из того, что увидят там. И вряд ли им картинка понравится.

«Нужно город украшать, чтобы мы себя чувствовали нормальными людьми, не допотопными. Уже прошло то время - «авось, как бы». Сейчас уже можно и украшать город. Самое главное, чтобы он был чистый и зеленый», - подчеркнула женщина.

В тихом уголке Пензы есть и деревья, и красота - местная достопримечательность светофорный арт-объект, и газоны убирают от мусора. А вот тротуары в плачевном состоянии.