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Из жизни

В Пензе пенсионерка пожаловалась на отсутствие скамеек во дворе

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Всевозможные подручные средства используют жители дома № 34а на улице Луначарского в качестве места для отдыха. Банка из-под майонеза, и та пошла в ход. А все потому, что пожилых в четырехэтажке много, а скамеек нет вообще.

«У меня инсульт, инфаркт, кровоизлияние в мозг, ишемия мозга, голова не соображает», - рассказала она.

С такими диагнозами выйти на прогулку без посторонней помощи нельзя. Только и удовольствия, что посидеть на свежем воздухе. Но и его женщина лишилась несколько лет назад. Соседка выступила против скамеек - якобы из-за любителей алкоголя.

«Мешает. Нет у нас дворников, не убирают. Она убирает около лавочек, а тут садятся, наплюют, ей убирать. Я плохо вижу, сяду на лавочку - вон сколько плевков, а мне они и не мешают, я не видела ничего. А у нее правнука водят сюда, он лазает, собирает окурки, и вот она убирает», - отметила Зинаида Леонидовна.

В итоге соседка сделала так, что все скамейки убрали, остались они только в других дворах, куда инвалид сама дойти не может. Попытки договориться ни к чему не привели.

«Вот проси, чтобы дали дворника, тогда поставим лавочку» - она мне такое условие дала. Она говорит: «Вон у 32-го есть лавочки, ходи туда». Ближний свет! Раньше выходила - бывало, спущусь, выхожу на крыльцо, держусь, кто-нибудь идет, лавочка рядом, меня посадят. Я в 6 утра выйду - до 9 утра сижу», - сообщила женщина.

После прошлогоднего капитального ремонта во дворе остались доски, которые управляющая компания могла бы использовать, чтобы сделать скамейку. Но стройматериалы лежат просто так.

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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