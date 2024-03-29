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Общество

В Пензе пенсионеры изготовили для бойцов СВО костюмы «Леший»

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Члены пензенского волонтерского отряда граждан пожилого возраста «Серебряные нити» продолжают собирать гуманитарную помощь для участников специальной военной операции.

Активисты уже несколько раз отправляли бойцам теплые вещи, продукты, медикаменты и другие необходимые предметы.

27 марта в пункт сбора гуманитарной помощи мобилизованным (Каракозова, 44ж) была доставлена очередная посылка.

В Пензе пенсионеры изготовили для бойцов СВО костюмы «Леший»

В нее вошли две большие коробки конфет, постельное белье для госпиталя и девять изготовленных пенсионерами маскировочных костюмов для снайперов и разведчиков «Леший».

«Все собранное будет передано в части, находящиеся на линии соприкосновения, где сейчас находятся наши земляки. Пожилые волонтеры готовы и впредь делать все возможное для участников специальной военной операции», - сообщили в Социальном управлении Пензы.

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Источник — фото Соцуправления Пензы
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