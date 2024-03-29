В Пензенской области задержали группу лжеэлектриков

29.03.2024 | 19:29

В Пензенской области задержали группу мошенников, вытягивавших деньги из пенсионеров. Они наведывались к ним в дома, «находили» неисправность в электрооборудовании и предлагали дорогостоящие услуги.

Среди подозреваемых - 8 жителей разных регионов России.

«Предварительно установлено, что в сентябре 2021 года индивидуальный предприниматель организовал криминальную схему. Злоумышленник набирал специалистов по продажам. В офисе компании он обучал их способам обмана клиентов и оказания на них психологического давления», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мошенники обходили квартиры, выдавая себя за работников электроснабжающей организации, и, осматривая проводку, подключали к сети специальные приборы. Затем хозяев обманывали, говоря, что показатели не соответствуют норме и возможно замыкание.

Пенсионерам предлагали заменить проводку или купить реле контроля сетевого напряжения за 6 тысяч рублей. 42 человека поверили аферистам.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления. Предполагаемый руководитель организованной группы помещен под домашний арест, в отношении остальных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщила Ирина Волк.