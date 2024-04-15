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Криминал

Жителя Шемышейского района осудили за работу дроп-курьером

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Лунинский районный суд наказал 21-летнего дроп-курьера, обманувшего 88-летнюю местную жительницу. Он забрал ее накопления, сговорившись с мошенником.

6 декабря житель Шемышейского района через телефон вступил в сговор с неизвестным. Его задачей было забирать у обманутых людей деньги и переводить их на продиктованные счета, оставляя часть себе.

14 декабря жертвой мошенников стала пенсионерка из Лунина. Женщине позвонил псевдопрокурор и сообщил, что ее дочь виновна в ДТП с пострадавшим, но можно избежать наказания, заплатив.

Обманутая сельчанка, желая помочь родственнице, отдала 70 000 рублей приехавшему молодому человеку. Для убедительности он представился водителем из прокуратуры.

«Похищенные денежные средства в размере 52 200 рублей осужденный в этот же день посредством банкомата перевел на банковский счет, указанный соучастником преступления, а оставшимися денежными средствами распорядился по своему усмотрению», - сообщили в Лунинском районном суде.

Было возбуждено уголовное дело. Дроп-курьера нашли, он во всем признался.

По приговору суда наказанием для молодого человека станут 320 часов обязательных работ на благо общества.

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