Жителя Шемышейского района осудили за работу дроп-курьером

Лунинский районный суд наказал 21-летнего дроп-курьера, обманувшего 88-летнюю местную жительницу. Он забрал ее накопления, сговорившись с мошенником.
6 декабря житель Шемышейского района через телефон вступил в сговор с неизвестным. Его задачей было забирать у обманутых людей деньги и переводить их на продиктованные счета, оставляя часть себе.
14 декабря жертвой мошенников стала пенсионерка из Лунина. Женщине позвонил псевдопрокурор и сообщил, что ее дочь виновна в ДТП с пострадавшим, но можно избежать наказания, заплатив.
Обманутая сельчанка, желая помочь родственнице, отдала 70 000 рублей приехавшему молодому человеку. Для убедительности он представился водителем из прокуратуры.
«Похищенные денежные средства в размере 52 200 рублей осужденный в этот же день посредством банкомата перевел на банковский счет, указанный соучастником преступления, а оставшимися денежными средствами распорядился по своему усмотрению», - сообщили в Лунинском районном суде.
Было возбуждено уголовное дело. Дроп-курьера нашли, он во всем признался.
По приговору суда наказанием для молодого человека станут 320 часов обязательных работ на благо общества.
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