Пензенец обманул 85-летнюю женщину на 100 тысяч рублей

22.03.2024 | 13:45

Полицейские поймали дроп-курьера, обманувшего 85-летнюю жительницу Пензенского района на крупную сумму. Женщина думала, что отдает ему деньги ради спасения своей дочери.

Вначале пенсионерке позвонил незнакомец, представился силовиком и заявил: ее родственница виновна в ДТП, в котором пострадал человек. Чтобы избежать наказания, нужно заплатить.

Пожилая женщина отдала 100 тысяч рублей приехавшему курьеру и только потом, связавшись с дочерью, осознала, что стала жертвой мошенников.

Она пошла в полицию и описала приметы мужчины, забравшего деньги. Сотрудники смогли установить его личность. Это оказался ранее судимый 31-летний пензенец.

«По словам злоумышленника, данную работу он нашел в сети Интернет. Подозреваемому было необходимо забирать деньги с указанных адресов и переводить их на счет работодателей, оставляя часть денег себе», - сообщила следователь СО ОМВД России по Пензенскому району Алена Синюкова.

В случае с пенсионеркой мужчина обманул не только женщину, но и работодателя, присвоив всю сумму.

Возбуждено уголовное дело. Курьеру грозит до 4 лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Остальных преступников ищут.