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Из жизни

На проспекте Победы огромная яма мешает пензенцам передвигаться

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Медленно и аккуратно преодолевают небольшой участок дороги опытные автомобилисты. Пешеходы идут по газону, чтобы не испачкать ноги. Огромная яма, собирающая воду со всего двора, образовалась напротив дома № 113 на проспекте Победы.

«Давно уже - года три, если не четыре. Так и прыгают, и ездят», - пожаловался местный житель.

Обрыв посреди асфальта - настоящее испытание для подвески и бамперов. Последние детали нередко оставались тут же, ведь масштаб ямы не всегда виден. Уже не сосчитать, сколько машин провалилось туда.

«Ужасно. Сейчас воды нет просто, а так на машине здесь невозможно проехать. Если наполнится, то, можно сказать, в салоне вода. Это не только здесь размыло. Две жалобы писали, а толку никакого», - рассказал водитель.

Некоторые прохожие, не находя нормального пути, пытаются смотреть на дорогу с иронией. Чувство юмора немного спасает.

«Да она всегда такая здесь. Неудобно, но ездят люди же», - подчеркнул мужчина.

«Очень «хорошая». И пешеходам плохо здесь, и особенно автомобилистам. Такое безобразие», - отметила женщина.

Однозначного ответа у местных жителей на вопрос, почему именно там появилась такая огромная яма, нет. Кто-то уверен: некачественный асфальт просто смыло. Другие считают, что все дело в том, что когда-то коммунальщики копали и не восстановили твердое покрытие.

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

В КАКОМ ГОДУ СНИМАЛИ???

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