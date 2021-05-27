На улице Кривозерье начал гнить остановочный павильон

27.05.2021 | 19:54

На честном слове держится остановочный павильон на нечетной стороне улицы Кривозерье. Внизу сквозь щели, из-за того что железные листы прохудились, виднеется трава. Стенки выглядят до того хрупкими, что страшно становится: дунет ветер посильнее - завалится вся конструкция.

«Не то что гнилая - она грязная вообще. Никто за этим не смотрит, и никому не надо это. На наше Кривозерье вообще никто внимания не обращает», - сообщила Анастасия Ивановна.

Обычно остановочные павильоны обновляют в ходе капитального ремонта проезжей части или после того. Улица Кривозерье покрыта толстым слоем асфальта в 2018-м. Если бы замена предполагалась, то в течение трех прошедших лет ее бы произвели, но сооружение все то же.

«Если ее уберут, то вообще больше не будет. Все, без остановки будем», - отметила Валентина.

Умудренная горьким опытом женщина изрекла истину: в редких случаях замену производят быстро - обычно ждать нового павильона приходится год. А то и больше больше - пока в городском бюджете найдут необходимую сумму.