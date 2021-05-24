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Из жизни

На улице Циолковского старые игровые элементы опасны для детей

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Детей много, а играть им негде, говорит жительница дома № 41 на улице Циолковского. Площадка не обновлялась в течение десятков лет. Только старела и становилась опаснее.

«Горка вся в зазубринах. Скатятся с этой ржавой горки - ободрались. Там в конце вообще железки торчат. Родители не пускают детей, но они лезут, им хочется. Я вчера посидела - насмотрелась. Пять детей, они на горку лезут. Их держат, не пускают», - пожаловалась местная жительница Нина Александровна.

Многодетный отец подтверждает: за своих пятерых опасается. Ведь во дворе дома № 41 на Циолковского что ни конструкция, то угроза.

«Ребенок лезет, такое ощущение, что он сейчас у меня упадет просто. Опоры никакие, можно упасть. Начинает скатываться - и внизу в яму, аж переворачивается. Если маленький, это все. Я боюсь сюда пускать, потому что он может голову свернуть», - сообщил Роман.

Остальные игровые элементы тоже далеки от идеала. В каждом с легкостью можно найти дефекты.

«Единственное, что рабочее, - качели. Все», - рассказал Роман.

«Круг не работает, там подшипник или чего. Из дома один немного делал, но там не свезешь. А горка вообще - сдвоенные две железки, все порвано», - отметила Нина Александровна.

Выход - идти в чужой двор. Но там тоже много детей, и места всем не хватает. Несколько лет назад кандидат в народные избранники обещал помочь с выделением денег на новую игровую зону, но своего слова не сдержал. Молодое поколение продолжает рисковать.

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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