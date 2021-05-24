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Из жизни

На стыке улиц Леонова и Нахимова появился опасный провал

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На улице Леонова, неподалеку от поворота на Нахимова, появилась яма. Житель Заводского района прикинул степень опасности и дал рекомендации.

«Надо кого-нибудь из них туда посадить и засыпать земелькой по голову, чтобы они почувствовали, как будет человеку, который туда попадет», - предложил он.

Виктор с улицы Леонова наблюдал за углублением. Мужчина рассказал, как заботливые водители складывают в яму разные предметы, чтобы коллеги по рулю замечали опасность. Ночью на повороте легко влететь в дыру, а так фары высветят препятствие.

«Ящик поставят или еще что-то. Загораживали, а не восстанавливают. Здесь кабель делали. Песочком засыпали - он подсел, туда вода пошла, и, по-видимому, образовалась эта яма», - отметил Виктор.

Улицы Леонова и Нахимова, на стыке которых возник провал, из списка отремонтированных по проекту «Безопасные и качественные дороги»: первая четыре года назад, вторая - два.

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

это прорыв, времени на раскачку не остается

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