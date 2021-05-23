На ул. Циолковского не заменили асфальт, помнящий времена Брежнева

23.05.2021 | 17:50

Жительница дома № 41 на Циолковского рассказала, что капитальный ремонт тротуара прошел почти по всей улице, но до ее пятиэтажки не добрался.

В 2020 году вокруг заменили асфальт. Правда, после первых дождей выяснилось, что рабочие не учли уклон, в итоге стала скапливаться вода. Тем не менее Нина Александровна говорит: и такому обновлению была бы рада. Ведь рядом с ее жильем твердое покрытие еще Брежнева помнит.

«Асфальт давно не клали. Я живу здесь с 82-го года. Одни сколы, одни выбоины», - пожаловалась Нина Александровна.

А в некоторых местах вообще трава растет, асфальта нет. Этому есть объяснение.

«Здесь была квартира. Они сделали типа магазина. Была пирожковая, когда химмаш работал, а потом квартиру сделали. А это так вот и осталось», - разъяснила пенсионерка.

Когда в 2020 году стали ремонтировать тротуары на улице Циолковского, Нина Александровна надеялась на то, что и до ее пятиэтажки дойдут. Но замена твердого покрытия остановилась на пересечении с Беляева.

«А два дома пропустили. И главное - отчитались. А ноги плохо ходят», - добавила Нина Александровна.

По мнению активистки, ремонт необходим, добиться его она хочет в том числе и с помощью телевидения.